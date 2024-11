Luciana Gimenez escolhe vestido transparente e deixa calcinha à mostra

Luciana Gimenez, 55, apostou em um vestido transparente para curtir a noite em um restaurante japonês na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Ela posou com um vestido midi preto de renda. A apresentadora não poupou sensualidade e deixou a calcinha à mostra, em vídeo publicado no Instagram.

Famosa encantou fãs na semana passada ao sensualizar em fotos de biquíni. Ela aproveitou um dia ensolarado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado.

Nos cliques, a apresentadora surge com um biquíni branco, um drink na mão e complementa o look com joias douradas. "O Rio de Janeiro continua lindo", legendou a famosa, que apareceu no rooftop de um prédio na capital fluminense.