Luana desabafa com G4 sobre se sentir sozinha: 'Falam que sou fraca'

Após ter um desentendimento com Sacha durante o almoço em A Fazenda (Record), Luana procurou os aliados para desabafar sobre seus sentimentos.

O que aconteceu

"Nesses últimos dias, eu não estou me sentindo bem. Eu me sinto mais sozinha o tempo todo e sinto falta de alguém pra conversar sobre minhas coisas mesmo de mulher, das coisas que eu sinto", desabafa Luana. A peoa diz que há certos temas que não se sente confortável de abrir com os rapazes.

Yuri a aconselha a procurar Flor nesses momentos, e a peoa responde que a apresentadora fala muito e ela não conseguiu se abrir. "A bichinha fala muito."

Segundo Luana, por não estar se sentindo bem, tem comido mais do que o de costume. Por isso, ao fazerem uma brincadeira sobre comida mais cedo, a empresária se desentendeu com os aliados. "Foi por minha causa, ao mesmo tempo que não quero comer, eu como muito. Não foi nada que você falou. Vocês não me oprimem nunca. Eu estou mal, me sentindo feia, gorda, e estou comendo muito. Eu fico me sentindo muito triste e sozinha."

Ela diz que por ter namorado e os amigos também estarem em relacionamentos, não se sente confortável para abraçá-los e demonstrar afeto físico. "Mas é abraço de amigo. Não tem nada a ver isso daí. A gente não tem desejo por ninguém aqui", aconselha Yuri.

Eu não queria magoar vocês, porque vocês são as únicas pessoas que me acolheram quando mais precisei, e são pessoas que tentam me fazer bem, me acrescentar ao assunto. Não é culpa de vocês. Me desculpe se, sem querer, eu fiz alguma coisa. (...) Eu tenho vergonha. As pessoas falam que sou fraca e vão me abandonar, e eu concordo com elas. Que cheguei depois no grupo, que vou sobrar no Resta Um.

Sacha agradece a Fazendeira ter se aberto e a aconselha a se aproximar mais deles. "A gente também se preocupa porque a forma que você fala com a gente parece, às vezes, que tá atacando a gente. Às vezes a gente fala uma frase de comida e você começa a chorar, parece que estamos te oprimindo."

A peoa nega se sentir coagida pelos colegas e Sacha continua: "Deu pra ver que você tem uma questão com alimentação, preocupação com teu corpo. Tá tudo certo. Como eu te falei e como Yuri te falou, você tem um corpaço e não temos um olhar maldoso para você."

Ele pede que ela se abra sobre se sentir incomodada com alguma brincadeira e fala sobre as hierarquias nas prioridades entre o G4. "Eu tenho uma hierarquia no meu coração porque, quando eu tava no meu pior momento, o Yuri veio me abraçar. Por mais que hoje eu ame o Gui e te ame também, se eu tiver que salvar no Resta Um, eu salvaria o que o meu coração tá mandando, que é o Yuri. Cada um sabe a relação que tem com o outro. E isso não quer dizer que a gente não goste de você. É que você chegou por último e talvez não tenha desenvolvido um laço tão forte."

Yuri a aconselha a não ouvir críticas sobre ser fraca no jogo. "Quem te chama de fraca aqui dentro é um cara [Albert] que ficou cueca aqui, de 55 anos, que se esconde atrás de grupo e fala que joga sozinho e nunca foi pra Roça. Nós 4 somos um dos mais fortes nesse reality show."

Sacha finaliza: "Cabem 4 na final e nós somos 4! Se nós formos para a final — se Deus quiser — o público vai escolher quem eles gostaram mais e não é nada do que essa galera pensa".

