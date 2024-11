One Direction se reúne pela primeira vez em 9 anos no funeral de Liam Payne

O velório de Liam Payne acontece nesta quarta-feira (20), na região de Londres, 35 dias após a morte do músico.

O corpo de Liam chegou à igreja por volta de 10h (horário de Brasília), em uma charrete. Flores azuis e vermelhas escreviam as palavras "papai" e "filho", acima da carroça que trazia o caixão, adornado com flores brancas.

Todos os ex-membros do One Direction estiveram no velório. Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan se reuniram no local pela primeira vez desde a saída de Zayn da banda, em 2015. Simon Cowell, ex-empresário da banda, também foi à cerimônia.

Kate Cassidy, namorada do músico, e familiares de Liam também participaram do funeral. Geoff e Karen Payne, pais de Liam, acompanharam a chegada do caixão à igreja. Cheryl Cole, que tem um filho com o cantor, também foi fotografada no local.

Famosos como o apresentador James Corden e o jogador de futebol Robbie Keane marcaram presença. A lista de convidados também incluiu Jamie Scott, compositor e colaborador do One Direction, e ex-membros do Girls Aloud, banda da qual Cheryl Cole fez parte, radialista e músicos.

A família desejava manter a cerimônia "o mais privada possível" e não divulgou detalhes do velório. Apenas familiares e amigos próximos participam do funeral. Apesar disso, fãs e curiosos se aglomeraram nas ruas no entorno da igreja.

Os pais de Liam Payne, Geoff e Karen, acompanham a chegada do caixão à igreja Imagem: Dan Kitwood/Getty Images

Harry Styles, ex-One Direction, chega ao funeral de Liam Payne Imagem: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Louis Tomlinson, ex-One Direction, no velório de Liam Payne Imagem: Karwai Tang/WireImage

Niall Horan no funeral de Liam Payne, na região de Londres Imagem: Karwai Tang/WireImage

Zayn Malik, ex-One Direction, no funeral de Liam Payne Imagem: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Louis Tomlinson e Zayn Malik no funeral de Liam Payne Imagem: Karwai Tang/WireImage

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, chega ao funeral do músico com o ator Damian Hurley Imagem: Karwai Tang/WireImage

Cheryl, que tem um filho com Liam Payne, no velório do músico Imagem: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Simon Cowell, ex-empresário de Liam Payne e jurado do X-Factor britânico, chega ao funeral do músico Imagem: Karwai Tang/WireImage

O apresentador James Corden chega ao velório de Liam Payne Imagem: Getty Images

Corpo de Liam Payne chegou em uma charrete ao funeral Imagem: Dan Kitwood/Getty Images

Igreja foi decorada para o funeral de Liam Payne Imagem: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Reencontro do One Direction emocionou fãs

Os membros do One Direction se reuniram pela primeira vez em nove anos, emocionando fãs. Nas redes sociais, admiradores do grupo lamentaram as circunstâncias em que os membros do grupo se reencontraram. "As pessoas certas na hora errada", lamentaram.