Lenny Kravitz volta a tocar em SP, com Liniker, Frejat e Lianne La Havas

Destaque da semana

Uma semana após o desfile de hits ao vivo do Linkin Park, o Allianz Parque, em São Paulo, recebe mais uma mostra de sucessos no palco. Lenny Kravitz faz show no estádio neste sábado (23). O cantor e multi-instrumentista não se apresentava na cidade havia 5 anos. A passagem anterior pela capital paulista, em 2019, foi para tocar no Lollapalooza.

O show em São Paulo, único no país, integra a turnê mundial que promove 'Blue Electric Light', 12º álbum da carreira de Lenny Kravitz. O artista norte-americano de 60 anos é vencedor de quatro prêmios Grammy e conhecido por hits como 'Always on the Run', 'Are You Gonna My Way', 'It Ain't Over 'til It's Over' e 'American Woman', entre outros.

No Brasil

É a quinta vez que Lenny Kravitz vem ao Brasil. Em todas, sempre se apresentou em estádios ou em megafestivais.

Ele lançou 'Let Love Rule', seu primeiro álbum, em 1989, mas só estreou em palcos do país em 2005, quando fez shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Voltou dois anos depois para participar do Live Earth Concert, no Rio de Janeiro, em Copacabana.

Em 2011, foi uma das atrações do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e em 2019 veio para o Lollapalooza, em São Paulo.

Liniker, Frejat e Lianne La Havas se apresentam antes de Lenny Kravitz neste sábado (23), em São Paulo Imagem: Getty Images

No sábado, no Allianz, a programação começa às 16h. Frejat, Liniker e Lianne La Havas fazem shows de abertura para Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz

Quando: sábado, 23 de novembro, 16h

Onde: Allianz Parque

Ingressos: Eventim