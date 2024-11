Kate Middleton fez reunião 'discreta' antes de faltar a evento da realeza

Kate Middleton fez discretamente uma reunião de trabalho no Castelo de Windsor horas antes de faltar à recepção de diplomatas promovida pela realeza no Palácio de Buckingham.

O que aconteceu

Kate Middleton fez uma reunião com a equipe de um de seus projetos "do coração". Ela se encontrou com a equipe da Early Years, iniciativa dela e do príncipe William para gerar conscientização sobre os impactos da primeira infância.

A princesa faltou à recepção de diplomatas no Palácio de Buckingham. O tradicional evento anual contou com a presença do rei Charles 3º, do príncipe William e da rainha Camilla, que nos últimos dias se recuperava de uma infecção pulmonar.

Kate tem reduzido suas aparições oficiais desde que foi diagnosticada com câncer. "Ela certamente vai fazer menos coisas [daqui em diante]", disse uma fonte próxima à princesa à revista People.

Após terminar a quimioterapia, Kate participou de eventos do Domingo da Lembrança, no início deste mês. Esse foi o primeiro grande evento de que Kate participou desde o fim do tratamento.