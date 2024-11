G4 faz críticas a Flor após formação da roça: 'Não dá pra confiar'

Logo após a formação da nona roça de A Fazenda 16 (Record), o G4 se reuniu na área externa e criticou a decisão de Flor no Resta Um, de salvar Flora.

O que aconteceu

Sacha apontou que Flor os traiu. "Mas ela enganou a gente!"

Luana questionou porque o peão achava isso e Sacha explicou.

Sacha colocou seu ponto. "Ela deu a entender que a única pessoa que ela salvaria era o Albert. Começando pelo Albert salvando ela, não tinha por que ela salvar a Flora. Deveria ter salvo a gente."

Luana entendeu e concordou. Ali foi a resposta que a gente precisava."

Yuri criticou Flor. "Falsidade, totalmente. Falou que a Flora oprimiu ela na piscina."

Sacha finalizou. 'Exato, e tava conversando com a Flora hoje. Conversou primeiro com a gente, depois com a Flora. E o Albert veio falar que a gente tava fazendo manobra pra salvar ele. Quer dizer, pra eles salvarem a gente, mas não era... A Flor não dá pra confiar, não."

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 105361 votos 37,68% Babi 17,13% Gui 45,19% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 105361 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso