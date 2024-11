Flor critica Babi por atritos com Sacha em A Fazenda: 'Ela aproveita a lei'

Flor Fernandez opinou sobre as rixas entre Sacha Bali e Babi Muniz em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Em conversa com Flora Cruz, Flor analisou o conflito entre Sacha e Babi. A ex-Panicat acusa o peão de ser agressivo com mulheres, mas, para Flor, trata-se de "chumbo trocado".

Flor: "Se a gente quer direitos iguais... No momento em que ela foi na cara dele falar um monte de coisa, e ele intimidou ela também, é chumbo trocado. Mas não pode. Pela Lei, não pode".

Flora: "E você, como mulher, nem deveria falar isso, porque pode ser mal-interpretado".

Flor: "Mas eu estou falando porque a pessoa [Babi] aproveita que a gente tem uma lei [que protege as mulheres] e faz. É isso o que eu não gosto. Porque o respeito tem que vir dos dois. Eu jamais faria o que ele fez, porque é intimidador. Mas ela também fez... Ela fez várias vezes".

Flora: "Ela brigou muito com ele, sim, mas...".

Flor: "Ela ia em cima dele, mesmo. Falava: 'Você vai me bater?', atiçando".

Flora: "Mas isso não dá o direito dele fazer o que ele fez".

Flor: "Os dois estão errados".

