Leão reage a Hassum como Silvio em filme: 'Nem o Faro ficou tão ridículo'

O ator Leandro Hassum irá interpretar Silvio Santos (1930 - 2024) no filme "Silvio Santos Vem Aí", com estreia prevista para 2025. Hassum surgiu caracterizado como o apresentador e dono do SBT, mas o visual tem recebido críticas. Para o colunista Leão Lobo, no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (20), "nem mesmo Rodrigo Faro ficou tão ridículo".

Na verdade, isso é um experimento que eles estão fazendo de maquiagem e de figurino, mas é ruim demais, gente. Nem o Rodrigo Faro ficou tão ridículo assim.

Leão Lobo

Yas Fiorelo também não gostou da caracterização. "Leandro Hassum como Silvio Santos? Ué, misericórdia. Eu fique apavorada com essa imagem", reagiu ao ver a imagem pela primeira vez.

O longa protagonizado por Hassum tem expectativa de estreia para agosto de 2025. As filmagens começaram na última semana em São Paulo, sob a direção de Cris D'Amato, de "S.O.S Mulheres ao Mar" (2014) e "É Fada" (2016), segundo informou a colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo.

Faro passou por situação parecida

Este é o segundo filme que aborda a história de vida do Silvio em cerca de 1 ano: em setembro, o longa "Silvio", com Rodrigo Faro no papel do empresário, chegou aos cinemas, mas recebeu inúmeras críticas e virou piada devido à caracterização.

A Splash, Faro rebateu os comentários. "Tem que estar preparado para comentários e brincadeiras, para esse clima de internet. Se não estiver preparado, nem desça para o play. Isso faz parte e eu me diverti com muitas brincadeiras. Chamaram de Silvio Santos do GTA, Raul Gil, de Quico [personagem de 'Chaves']. Acho maravilhoso."

Brincar e comentar, faz parte. Mas, o mais importante, é valorizar o cinema nacional. Temos que falar dos nossos profissionais, dos nossos caracterizadores. Foram três mulheres que fizeram essa caracterização maravilhosa. Todos os dias eu chegava às 5h da manhã para gravar às 8h. Foi duro, puxado. Eram três horas de caracterização. Mas espero que o resultado toque o coração das pessoas

Rodrigo Faro sobre a caracterização de Silvio

