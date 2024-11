Brasil lançará foguete ao espaço a partir do RN; entenda operação

Do UOL, em São Paulo

A FAB anunciou nesta quarta-feira (20) que lançará um foguete de sondagem ao espaço a partir do CLBI (Centro de Lançamento da Barreira do Inferno), em Parnamirim (RN). O envio faz parte da Operação Potiguar, que tem como objetivo dar mais autonomia ao Brasil em eventos do tipo.

O que aconteceu

O foguete será enviado no próximo dia 29. A operação também pode aliviar as demandas na unidade da FAB em Alcântara (MA), que já possui 85% de sua capacidade empenhada para 2025.

Na primeira fase, o modelo VS30 V15 será lançado para treinar os técnicos do CLBI, assim como verificar processos envolvidos na atividade. O centro de lançamento coleta dados sobre trajetória, desempenho e funcionamento de veículos e cargas úteis.

A segunda etapa está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2025. Outro foguete do mesmo modelo será enviado ao espaço para qualificar o sistema de recuperação da parte superior do equipamento, segundo a FAB. Nessa fase, experimentos podem ser embarcados.

O VS30 V15 tem oito metros de comprimento e quase uma tonelada de combustível sólido. "O país será capaz de lançar um experimento, fazer todas as coletas de dados e recuperar a carga útil enviada ao espaço", diz a corporação.

Subordinado ao DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), o CLBI foi criado em 1965, ano em que foi lançado o primeiro foguete a partir de Parnamirim. Até hoje, mais de três mil lançamentos ocorreram nas plataformas do centro, divididos em 717 operações.

Nos últimos anos, a organização se manteve focada na atividade de rastreamento. Com a Potiguar, o objetivo da FAB é reativar a operação de foguetes suborbitais no RN e ampliar a capacidade de atendimento das demandas por lançamentos.