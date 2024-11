Denzel Washington revela frustração ao perder Oscar para Kevin Spacey

O ator Denzel Washington relembrou de um momento frustrante que enfrentou durante a sua carreira nesta terça-feira, 19. Em entrevista à revista Esquire, ele revelou ter ficado "amargurado" depois de perder o prêmio de Melhor Ator no Oscar de 2000 para Kevin Spacey.

À época, Washington havia recebido o Globo de Ouro por Hurricane e disputava a maior premiação do cinema com o mesmo papel. A estatueta, porém, acabou com Spacey pelo seu trabalho em Beleza Americana.

À revista, o ator declarou que tem uma lembrança de "não haver ninguém de pé, exceto as pessoas ao redor dele [Kevin Spacey]" e de "todo mundo estar olhando" para Washington após o anúncio do vencedor. "Talvez fosse assim que eu percebia. Talvez eu sentisse que todo mundo estava olhando para mim. Por que todo mundo estaria olhando para mim? Pensando nisso agora, não acho que estivessem", disse.

Washington contou que se sentiu "amargurado" e, por esse motivo, deixou de votar na Academia para os filmes que concorriam à premiação. Sua mulher, Pauletta Pearson, assistia aos longas e votava por ele. "Eu disse a ela: 'Não me importo com isso. Eles não se importam comigo? Eu não me importo. Você vota. Você os assiste. Eu não vou assistir a isso'. Eu desisti. Fiquei amargurado", afirmou.

Dois anos depois do ocorrido, o artista venceria o Oscar de Melhor Ator pelo seu papel em Dia de Treinamento. A última indicação de Washington à premiação foi em 2022 por A Tragédia de Macbeth.