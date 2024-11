Com álbum poderoso, BenzaDeus mostra nova cara do pagode

O grupo BenzaDeus lançou seu mais novo projeto, "BenzaDeus - Ao Vivo no Brazólia", marcando um momento especial na trajetória da banda. Gravado na icônica casa de shows Brazólia, em Brasília, o álbum celebra a conexão do grupo com suas raízes e destaca sua proposta de inovação no pagode. O projeto reforça a identidade autoral e sua contribuição para manter o gênero vivo e relevante.

Apadrinhado por Jorge Farias, fundador do Grupo Menos É Mais, e gerenciado pela Bem Dito Produções, o BenzaDeus vem conquistando espaço desde 2021. Lançado oficialmente com o DVD "Benza Em Brasa" (2023), o grupo já acumula mais de 16 milhões de streams e é destaque nas principais playlists de pagode. Agora, com o novo álbum, a banda reforça seu compromisso com a música autoral, lançando faixas inéditas como "Arzin no 16" e resgatando composições próprias que já conquistaram o público nos shows.

BenzaDeus vem de Brasília, uma cidade que, ao contrário do que muitos pensam, é um celeiro pulsante da música preta brasileira. Do rap, com nomes como Câmbio Negro e GOG, ao samba, com grupos como Amor Maior, Fala Comigo e Menos é Mais, a capital se destaca pela diversidade e qualidade musical.

Nesse cenário, o grupo surge como uma renovação no pagode, trazendo uma abordagem moderna e profissional, especialmente no ambiente digital. O novo projeto da banda reflete essa energia única, evidenciando a conexão intensa e genuína com o público e com a gravadora Som Livre.

Autenticidade e conexão com o público

O vocalista Magrão relembra que foi convidado para integrar o grupo pelo fundador Jorge Farias e destaca a calorosa recepção dos demais integrantes. Ele percebeu de imediato uma energia única, diferente de tudo o que já havia experimentado. "É como se eu estivesse vivendo minha primeira experiência em um grupo de pagode", reflete. Para Magrão, essa conexão vai além do profissional, fortalecendo os laços humanos dentro da banda.

Para Magrão, o grupo se diferencia pela intensidade e verdade na relação com os fãs. "Desde o início, a energia entre os integrantes e o público foi única. A escolha por um repertório 100% autoral veio do retorno que recebemos nos shows. As pessoas queriam ouvir nossas músicas, e isso nos motivou a focar no que realmente é nosso."

Essa autenticidade é reforçada por Vini, outro vocalista do grupo. "Brasília é um caldeirão musical. Aqui, a música vai além do entretenimento, é uma ponte de conexão humana. A Som Livre entendeu isso, e juntos estamos entregando um projeto que reflete nossa essência."

O pagode em novo cenário

Com mais de 1,4 milhão de ouvintes mensais, o BenzaDeus aposta na modernização do pagode, trazendo uma nova roupagem ao gênero sem perder a essência. A banda busca aproveitar o potencial do mercado digital para levar sua música a novos públicos, destacando-se como uma das principais vozes da nova geração do pagode.

Estamos vivendo nosso sonho. Cada show, cada música lançada é uma oportunidade de mostrar quem somos e fortalecer a nossa conexão com os fãs. Magrão

Com "BenzaDeus - Ao Vivo no Brazólia", o grupo reafirma seu lugar como uma das promessas mais vibrantes do pagode atual, mostrando que é possível inovar sem abrir mão das raízes.