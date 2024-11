Astros do One Direction comparecem a funeral de Liam Payne na Inglaterra

Por Ben Makori

AMERSHAM, Inglaterra (Reuters) - Os ex-integrantes da boy band "One Direction" compareceram no funeral de seu colega de banda Liam Payne nesta quarta-feira, pouco mais de um mês após sua morte, aos 31 anos.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson se juntaram à família e aos amigos de Payne para o serviço religioso privado em Amersham, Buckinghamshire, a noroeste de Londres.

Payne foi encontrado morto depois de cair da sacada de seu quarto de hotel em Buenos Aires, provocando uma onda de tristeza e comoção dos fãs em todo o mundo.

O caixão do cantor chegou à igreja em uma carruagem branca puxada por dois cavalos brancos e adornada com homenagens florais com as palavras "Filho" e "Papai". Payne deixou um filho.

Payne e seus ex-colegas de banda foram catapultados para a fama mundial na década de 2010, depois que Simon Cowell os reuniu no show de talentos britânico X Factor. O grupo se tornou uma das boy bands mais vendidas de todos os tempos.

Cowell também compareceu ao funeral.

Com seus cabelos desgrenhados e charme juvenil, os membros da banda se tornaram ídolos adolescentes por meio de músicas de sucesso como "What Makes You Beautiful", "Live While We're Young", "Best Song Ever" e "Story of My Life".

A ex-parceira de Payne, a cantora Cheryl, com quem ele teve um filho de sete anos de idade, também deveria estar presente no funeral, de acordo com relatos da mídia.

As autoridades argentinas acusaram três pessoas em conexão com a morte de Payne depois que uma autópsia revelou traços de álcool, cocaína e um antidepressivo em seu organismo quando ele morreu.

(Reportagem de Ben Makori)