Coachella: Anitta é anunciada em festival que tem Lady Gaga entre atrações

Anitta está confirmada como atração no Coachella 2025. Cantora brasileira foi anunciada em postagem no Instagram oficial do evento, e vai se apresentar nos dias 12 e 19 de abril na Califórnia, nos EUA.

O que aconteceu

Brasileira é um dos destaques dos sábados, em que também se apresentam a banda Green Day e a cantora Charli XCX. "Mal posso esperar", disse Anitta nos comentários da publicação.

Alok também foi confirmado entre as atrações. DJ brasileiro vai se apresentar nas mesmas datas em que Anitta subirá ao palco.

Coachella 2025 acontece entre os dias 11 e 20 de abril. Lady Gaga, que recentemente foi uma das protagonistas do filme "Coringa 2", é uma das principais atrações do festival. Post Malone, Blackpink, Megan Thee Stallion, The Prodigy, FKA Twigs, Missy Elliott e Tyla também estão confirmados.