Albert provoca Yuri e leva invertida: 'Tu é meio burro'

Nesta quarta-feira (20), Albert e Yuri trocaram farpas em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Albert começou a provocar Yuri enquanto o dançarino entrava na cozinha, questionando se ele aprovava suas vestimentas. O ex-Power Couple persegue o rival disparando questionamentos: "Pô, assim eu não sei como me vestir mais, não falada nada".

"Você só sabe distorcer tudo o que a gente fala", começa Yuri."Eu vou voltar porque tu deve ser meio burro, tua cabeça não tem cérebro! Eu falei ontem que tu quer mostrar, quer passar uma imagem de bonitinho, de engomadinho, de bom moço, mas que não é nada disso! Tu usa a roupa que tu quiser, faz o que tu quiser. Eu nem te vejo aqui nessa casa."

Tu me vê bastante, o novo câmera trato meu aqui, já tinha o Zé, tinha várias pessoas, agora é tu! Sabe que eu batuco, sabe todos os meus passos. Eu não me interesso pelo que tu faz aqui, a única coisa que tu faz aqui, porque não tem jogo nenhum, não tem carisma nenhum. Só sabe cozinhar e dormir, é só isso que tu faz!

"Qual a novidade? Só isso que eu faço mesmo", responde Albert.

Yuri o acusa de estar tentando fazer VT o tempo inteiro, tentando arrumar briga e falando sozinho pela casa. "Eu falo com o público, tonto!", argumenta o ex-Power Couple.

"Eu só quero colocar você no seu lugar que você não é dono da casa. Você é um tonto. Você tem 5 anos de idade mental", alfineta Albert.

"Você é tão f*da, e eu sou tão ruim e tu quer fazer VT comigo? Faz VT com outra pessoa, meu brother. Você sempre me apontou e eu não fiz nada para ti, por problemas de outras pessoas", retruca Yuri.

"Você me cutucou, vai ter que me aturar, filhão. Não coitadinho, eu te apontei!", finaliza Albert. "Tá santinho, bonzinho. Cuidado!"

A Fazenda 2024 - quem deve escapar da 9ª roça e se tornar fazendeiro?

