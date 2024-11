A Fazenda: Rivais de Sacha usam argumentos patéticos, diz Chico

Os rivais de Sacha Bali em A Fazenda 16, da Record, têm usado argumentos patéticos no reality, segundo avaliação feita pelo colunista Chico Barney durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (20).

Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho e o ex-jogador Zé Love —ambos já foram eliminados da atração. Outros participantes —Fernando, Sidney, Flora, Vanessa, Luana e Babi— já perceberam a força do ator dentro e fora da casa. Eles fazem parte do chamado "grupão" e jogam, prioritariamente, contra o favoritismo de Sacha Bali.

Acusar o cara de roubo por causa dos óculos?! Nada faz sentido. Eu acho que isso dá o tamanho e a noção do patético. Não tem como classificar essa estratégia do grupão de outra coisa senão patética, porque eles pegam isso e esticam ao máximo, e a gente que está assistindo sabe que não é verdade aquilo que eles estão usando. E você acusá-lo de um crime, é um universo de tudo no mesmo exagero e do patético.

Pelo amor de Deus, cara. É um coitadismo, é uma babaquice, com todo respeito. Eu não gosto de usar palavras fortes, mas é patético e é uma babaquice. Claro, isso tudo na minha opinião, Barbara Saryne. E na sua? Realmente não faz nenhum sentido. Chico Barney

A comentarista Bárbara Saryne concordou e fez críticas direcionadas, especificamente, ao jogo de Fernando. "Parecia que só faltou o Fernando falar: 'Galisteu, pega teu telefone aí, liga o 190 porque ele preciso sair preso daqui."

O Fernando vai como um personagem para votação a cada semana: uma vez é o vilão, outra vez é o coitadinho. Só que ele ficou sem moral para esse personagem do coitadinho. É melhor, então, que ele fique como vilão até ele sair da Fazenda. Porque depois de tudo que ele falou ele não tem mais moral, coitadinho, para falar nada. Bárbara Saryne

Noite agitada em A Fazenda

A um mês de sua grande final, A Fazenda 16 (Record) começou a formar a nona roça da temporada. Babi, Sacha, Albert e Gui se sentaram nos banquinhos e, à exceção de Albert, os outros peões ainda disputam a Prova do Fazendeiro antes da definição oficial da roça.

Luana começou a formação indicando Babi. Depois, a casa apontou para um segundo indicado —Sacha acabou sendo o escolhido com 7 votos. Na sequência, com o Poder Laranja, o ator pode então escolher mais dois peões da sede que poderiam ser puxados para o terceiro banquinho. Ele escolheu Albert e Gilsão.

E, por fim, no "Resta Um", Gui sobrou e completou a roça. O peão vetou Albert de disputar a nona Prova do Fazendeiro.

