A Fazenda: Albert confessa que 'pós' de Power Couple foi 'traumatizante'

Em A Fazenda (RecordTV), Albert Bressan detalhou sua experiência após participar do Power Couple.

O que aconteceu

Albert contou sua experiência após sair do reality show que participou com a mulher, Adryana Ribeiro. Ele estava na área externa com Juninho, Flor Fernandez e Flora Cruz, quando a filha de Arlindo Cruz o questionou. Albert confessou que o programa não lhe trouxe muitas oportunidades profissionais ou financeiras.

Flora: "Albert, como é que foi teu pós de Power Couple?".

Albert: "Traumatizante".

Flora: "Mas em relação a trabalho, a oportunidades?".

Albert: "Só para a Adriana que funcionou, graças a Deus. Mas para mim... O Power não tem a audiência que tem aqui, é um programa muito restrito. Não é todo mundo que assiste. A Fazenda já é um ícone. No primeiro semestre, é um [BBB] que domina, e, no segundo semestre, é A Fazenda. O pessoal fica esperando, já tem toda uma audiência. Mas eu acredito que aqui tenha muito potencial para todo mundo, de verdade. Eu mesmo quero mudar a minha vida no aspecto profissional também. Não quero ficar vendendo carro a vida inteira, porque é instável. Meu sonho agora é estar aqui. Fazer o máximo possível aqui para fazer o máximo possível lá fora".

