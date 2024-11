Uma das atrizes do k-drama fica entre a vida e a morte em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo), Min-Ji (Gabi Yoon) revela o motivo que lhe fez vir ao Brasil atrás de Jin (Allan Jeon).

O que vai acontecer

A atriz do k-drama veio da Coreia do Sul procurar o amigo, mas o astro do k-pop está se escondendo dela. Persistente, Min-Ji volta à lanchonete do ponto final para obter o paradeiro de Jin.

Ela encontra Roxelle (Isadora Cruz), que se espanta ao reconhecer o ex-colega de trabalho em um episódio do k-drama. Min-Ji pede para que ela avise para Jin que uma pessoa importante para ele está doente.

A notícia deixa o rapaz preocupado, e ele decide encontrar sua parceira de "Pétalas do Amor". A jovem conta que a produção da série se desesperou com o sumiço de Jin e que em breve os episódios gravados irão acabar, fazendo com que a série seja interrompida abruptamente, sem um final.

Além disso, Min-Ji conta que Seo Hana (Sharon Cho), a outra atriz da série, está muito doente e quer vê-lo. Porém, ele desconfia de que estão inventando a história para que volte ao seu país.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.