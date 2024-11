Saia do tédio: seis dicas e variações para você brilhar no sexo de quatro

Entre as diversas posições possíveis para o sexo, uma das mais clássicas é a cachorrinho, em que uma das pessoas fica sobre quatro apoios para, em geral, ser penetrada por quem se coloca atrás dela.

Além da penetração, a posição possibilita outros estímulos e é um prato cheio para quem gosta de explorar a ideia de submissão. Abaixo, apresentamos dicas de especialistas e algumas variações da cachorrinho que vão te ajudar a tornar o sexo de quatro mais prazeroso.

1 - Múltiplas de quatro

Para quem gosta de se aventurar nas posições, a cachorrinho tem um leque de possibilidades que a distanciam do tédio. Algumas mais básicas são a de quatro na ponta da cama com a outra pessoa em pé ou as duas pessoas em pé, com uma delas de costas.

Há ainda variações mais ousadas, que contam com equilíbrio e esforço físico e, por isso, costumam prometer mais adrenalina ao sexo.

Em vez de ficar apenas em pé, considere abaixar os braços e as mãos na direção dos pés - se tiver alongamento para isso. Ou experimente posicionar os joelhos sobre um banco e as mãos no chão, com o quadril levantado. A outra pessoa fica atrás em pé ou mesmo sentada no próprio banco.

2 - Mais conforto

Para evitar que o cansaço interrompa o clímax, você pode experimentar alternativas mais confortáveis às variações clássicas ou ousadas. Em vez de apoiar-se sobre as mãos ou antebraços na cama, encostar o rosto nela divide melhor o peso do tronco. Com as pernas afastadas, a empinação do bumbum pode ser feita com a ajuda de travesseiros sob a barriga ou pélvis e das costas arqueadas.

Outras opções incluem dispor os quatro apoios em superfícies distintas de modo que não demandem muito desgaste físico, como dois apoios em cima de uma cadeira e dois em uma mesa.

3 - No meio do caminho

A posição cachorrinho favorece a penetração profunda e está bastante associada à questão do controle de quem está por trás. Mas isso não quer dizer que ela não funciona para quem prefere penetração mais rasa ou não é tão fã de submissão.

Uma alternativa é experimentar essa posição de lado, na qual uma das pessoas fica com um lado do corpo colado à cama e de costas para o parceiro ou parceira. Dessa forma, ela assume mais as rédeas do ritmo e intensidade em que é penetrada. Outra opção é fechar um pouco as pernas para evitar uma penetração mais profunda.

4 - Explore estímulos externos

Na verdade, o sexo de quatro não precisa se limitar à penetração. A posição também favorece a estimulação externa de diferentes regiões genitais - o que a torna uma boa pedida inclusive para pessoas que não curtem tanto ser penetradas.

O períneo - área entre o ânus e a vagina ou o ânus e o saco escrotal -, por exemplo, possui nervos sensoriais que podem levar ao prazer quando explorados com as mãos ou a boca, assim como as partes externas do ânus e/ou vagina. Já a estimulação do clitóris, apesar de não acontecer pelo pênis ou dildo durante a penetração vaginal nesta posição, pode ser feita com as mãos do parceiro ou da parceira ou mesmo da própria pessoa que estiver sobre quatro apoios.

5 - Abuse do uso de brinquedos

Independentemente da posição, brinquedos eróticos são sempre grandes aliados. O uso de anéis penianos, por exemplo, ajuda a manter a ereção por mais tempo e potencializar a penetração, além de estimular o clitóris quando o dispositivo tem a função vibratória.

Outra opção é a pessoa que é penetrada empilhar travesseiros em meio às pernas levemente abertas para posicionar um vibrador ou sugador de clitóris ou, a depender do caso, estimular o próprio pênis com eggs (masturbadores penianos). Já os vibradores anais são uma boa dica para quem gosta de dupla penetração.

6 - Aumente o nível de submissão

Um dos principais fatores responsáveis pela popularidade da posição cachorrinho é a ideia de dominação e submissão. Apimentar esse quesito subjetivo contribui para aumentar o tesão do casal quando as duas pessoas topam assumir papéis.

As formas de intensificar o prazer dependem da criatividade de cada um, mas podem passar, por exemplo, por consumar fantasias, segurar o cabelo, amarrar as mãos ou colocar vendas nos olhos, além de explorar a verbalização. Abuse de utensílios eróticos se seu parceiro ou sua parceira estiver de acordo - e não se esqueça de sempre conversar sobre o sexo, que é o caminho mais rápido e eficaz de chegar ao prazer.

Fontes: Cláudia Renzi, psicóloga e sexóloga; Quetie Monteiro, sexóloga e coordenadora de pós-graduação em sexologia do Iepos (Instituto de Ensino, Pesquisa e Orientação em Saúde); Ana Luiza Fanganiello, psicóloga, sexóloga e cofundadora do Coletivo Ser - Sexualidade e Saúde; e Thiago Folz, psicólogo, sexólogo e especialista em saúde sexual do homem

*Com matéria publicada em 02/05/2023