Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 20 a 30/11

Osmar tem a ideia de atrapalhar o negócio de Madalena. Depois disso, ele acerta todos os detalhes do plano com seu capanga. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 20 de novembro

Roxelle se enfurece com a revelação de Madalena sobre Chico. Osmar convida Tati para morar com ele. Nando escolhe Jão para ser seu primeiro mentor. Joyce tem uma ideia para se aproximar de Osmar. Osmar decide atrapalhar o negócio de Madalena. Jão sugere que Jin trabalhe na Viação Formosa. Rosana discute com Nando por causa de Jão. Osmar acerta com Jô os detalhes de seu plano contra Madalena. Doralice procura Tereza. Roxelle flagra Chico e Cacá juntos. Madalena recebe um telefonema cancelando o pedido para a festa.

Quinta-feira, 21 de novembro

Cida tenta acalmar Madalena, que se desespera com seu prejuízo. Osmar lamenta sua atitude com a sobrinha. Cacá enfrenta Roxelle. Tereza mente para Doralice. Violeta avisa a Cacá e Jô que Gerson Barros pode querer enfrentá-los. Tati parabeniza Osmar por compensar a família que cancelou o negócio com Madalena. Roxelle termina o namoro com Chico. Jão leva Jin à Viação Formosa. Rosana se prepara para a gravação do comercial de TV sobre a campanha da Viação Formosa. Min-Ji deixa um recado para Jin com Roxelle. Edson pede que Jão deixe de ser o mentor de Nando para agradar Rosana.

Sexta-feira, 22 de novembro

Jão discute com Edson. Tati conta para Madalena que ouviu sua conversa com Cida. A luz é cortada na mansão Góis de Macedo. Tati tenta convencer Doralice a morar na casa de Violeta. Jin recebe o recado de Min-Ji e fica preocupado. Rosana tem uma ideia para afastar Jão de Nando, e comenta com Edson. Nando revela para Miranda seu plano para trabalhar na Viação Formosa. Violeta manda Cacá descobrir se eles estão correndo perigo. Edson encomenda uma festa com Madalena. Jão se surpreende ao descobrir que suas férias foram antecipadas. Jin se encontra com Min-Ji.

Sábado, 23 de novembro

Min-Ji conta para Jin o que aconteceu em Seul depois que ele abandonou as gravações do k-drama. Jão avisa a Alberto que não mentirá para Nando. Madalena questiona Edson sobre a festa que deseja encomendar. Min-Ji e Jin são reconhecidos em um restaurante oriental. Osmar ouve a conversa de Cacá com Violeta e pede para ajudar. Nando fica intrigado ao saber que outro fiscal será seu mentor. Roxelle procura Jão. Chico pede para reatar com Madalena. Capangas de Gerson Barros destroem a banca de Moreira. Neuza revela para Nando que Jão deixou de ser seu mentor por causa de Rosana. Osmar cai na armadilha de Joyce. Rosana procura Neuza. Jão ameaça Chico. Violeta se preocupa quando Gerson Barros a questiona sobre um possível confronto entre eles.

Segunda-feira, 25 de novembro

Gerson propõe aliança a Violeta contra Armando. Chico fica intimidado com Jão. Rosana e Neuza discutem. Nando pensa em procurar Jão. Violeta não conta para Osmar sobre seu encontro com Gerson. Silvia decide levar o diário de sua avó para um restaurador. Edson repreende Rosana por discutir com Neuza. Chico tenta convencer Cacá a manter sua gravidez. Osmar promete atrapalhar Madalena novamente. Edson aprova o orçamento de Madalena. Gerson captura Armando e avisa a Violeta. Osmar encontra Joyce na academia. Nando vai ao barracão do Dragão Suburbano. Cacá passa mal, e Madalena a socorre.

Terça-feira, 26 de novembro

Madalena questiona Cacá sobre sua possível doença. Nando pede para ser membro do Dragão Suburbano, e Jão se surpreende. Joyce finge esnobar Osmar. Violeta se irrita com Armando. Nando posta uma foto dele com Jão em suas redes sociais, e Rosana se enfurece. Moreira dá dinheiro para os capangas de Gerson. Armando tenta negociar a sua soltura. Tati vai à casa de Jão falar com Jin. Gigi se anima ao saber que Silvia mandou abrir o diário de sua avó. Violeta se surpreende ao receber uma encomenda de Gerson. Madalena questiona Tati ao ver a foto da proposta da festa de Edson no celular da irmã.

Quarta-feira, 27 de novembro

Tati finge interesse no trabalho de Madalena. Osmar se decepciona com Violeta. Sidney se preocupa ao ver a planilha de horários feita por Nando. Tereza discute com Madalena. Jão e Madalena se amam. Jô vê Osmar dar dinheiro para Jayme. Cacá pensa em Chico. Edson decide fazer um sorteio para levar alguns funcionários para o evento que fará em sua casa. Cacá confirma sua gravidez e toma uma decisão. Roxelle se insinua para Jô, e Sebastian fica com ciúmes. Silvia descobre o segredo de Belisa. Violeta não gosta de saber que Osmar deu dinheiro para Jayme. Cacá fica tensa quando vê Jão chegar com Madalena.

Quinta-feira, 28 de novembro

Cacá desiste de contar sobre a gravidez para Jão. Violeta tem uma ideia para afastar Jayme de Osmar. Cacá desabafa com Chico. Lucas conversa com Sidney sobre seu namoro com Cida. Belisa implora que Silvia não revele seu segredo. Rosana manda Rique espionar Nando e Jão. Gerson pensa se manterá a aliança com Violeta. Violeta manda um capanga sabotar o ônibus de Jayme. Edson sorteia os funcionários que irão ao evento em sua casa. Cida é direcionada para dirigir o ônibus de Jayme, e Madalena pega carona com ela.

Sexta-feira, 29 de novembro

O ônibus de Jayme detecta o erro e não dá a partida. Cida e Madalena seguem em outro ônibus. Alberto é informado sobre a sabotagem e avisa a Edson. Osmar estranha o comportamento de Violeta. Cida passa mal e Madalena tenta a ajudar a parar o ônibus. Jayme se desespera ao saber que seu ônibus foi sabotado e liga para Osmar, acusando Violeta. Jão questiona Rique sobre o interesse em sua relação com Nando. Ana Lúcia encontra o exame de gravidez de Cacá. Tati sugere para Madalena que Cacá esteja grávida. Osmar confronta Violeta.

Sábado, 30 de novembro

Violeta confirma que mandou sabotar o ônibus de Jayme. Madalena fica intrigada com a suspeita de Tati. Cacá confirma a gravidez para Ana Lúcia. Jão afirma a Rique que ajudará Nando no que puder. Violeta avisa a Osmar que não dará mais dinheiro para Jayme e Tereza. Sidney cuida de Cida. Chico descobre que Jão é o pai do filho que Cacá está esperando. Rafa encontra uma seringa no banheiro e alerta Silvia. Osmar leva Tereza e Jayme para morar na casa de Violeta. Ana Lúcia decide contar para Jão que ele será pai. Chico revela para Madalena que Cacá está grávida de Jão.