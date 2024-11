Leão: Domingo Record é ruim, e substituir Sheherazade não mudaria nada

O Domingo Record é ruim, e substituir a apresentadora Rachel Sheherazade não mudaria absolutamente nada, analisou o colunista Leão Lobo durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta terça-feira (19).

Eu acho que a menos culpada ali é a própria Rachel Sheherazade. Porque o programa é muito, mas muito ruim. Por quê? Porque primeiro é ruim porque parece A mesma coisa da programação inteira da Record. Parece o Domingo Espetacular, parece outros programas da Record.

Sabe aquela coisa de resuminho de fofocas no começo da tarde?! Aquilo é de uma pobreza que parece a abertura do Domingo Espetacular e de outros programas da Record. [Quadro] de fofocas como o da Fabíola [Reipert, no Balanço Geral]. Uma grande bobagem. Eu falei: 'meu Deus do céu, queria ver uma novidade, uma Record diferente, criativa', mas é a mesmíssima coisa de todo dia. É o arroz com feijão e ainda mal feito.

Então, a Record pretende ser a segunda emissora do país, mas precisa crescer. A coitada da Rachel Sheherazade sabe apresentar, é talentosa, sabe ler o TP [teleprompter], mas isso é pouco e substituí-la não mudaria nada. Se você não viu, não perca seu tempo, porque é uma porcaria.

Leão Lobo critica o Domingo Record

O Domingo Record registrou o seu menor público do ano no último domingo (17), segundo dados obtidos pelo Notícias da TV, parceiro do UOL. A atração derrubou em 28% os índices de audiência que recebeu da série Eu, a Patroa e as Crianças. Foram 2,3 pontos na Grande São Paulo.

