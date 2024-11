Quincy Jones recebe Oscar honorário por contribuição musical após a morte

Quincy Jones recebeu um Oscar honorário pela Academia de Cinema de Hollywood em uma cerimônia de gala no domingo, 17. Ele morreu aos 91 anos, no dia 3 de novembro.

O produtor musical construiu uma carreira de mais de 70 anos. No 43º Oscar, em 1972, ele trabalhou como diretor musical e maestro.

O prêmio foi recebido pelos filhos do artista enquanto um grupo de cantores prestou homenagem a Jones em uma apresentação musical e com imagens do produtor.

Rashida Jones, uma das filhas de Quincy, leu um discurso preparado pelo próprio pai para a premiação.

"Compartilho esse prêmio e a honra desta noite com todos os diretores incríveis, atores lendários e, é claro, compositores e músicos excepcionais."