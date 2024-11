Príncipe Harry brinca sobre 'tatuagem na bunda' com cantor country; vídeo

Príncipe Harry, 40, fez uma tatuagem fake em seu pescoço para a divulgação do Invictus Games, evento do qual é embaixador.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (19), o perfil no Instagram do Invictus Games Vancouver Whistler 2025 anunciou o cantor country Jelly Roll como a principal atração da cerimônia de encerramento. O evento internacional trata-se de uma competição com diversas modalidades para militares com deficiência. Ele foi idealizado pelo Duque de Sussex em 2014.

Para divulgar a atração, príncipe Harry aparece em um estúdio de tatuagem, quando é recebido pelo cantor, conhecido pela música "Save Me". De forma hilária, o homem da realeza parece não ter muita certeza do que está acontecendo, quando Jelly Roll o recepciona.

Em uma encenação, o artista country se diz animado por ser responsável pela primeira tatuagem do Duque de Sussex. "Não, eu vim aqui para pedir para você fazer os Jogos Invictus. Não tem tatuagem aqui. Eu não posso fazer uma tatuagem!", responde Harry, já em pânico.

Depois de uma rápida negociação, príncipe Harry concorda com a proposta de Jelly Roll. "Eu vou tocar no Jogos Invictus, se você me deixar fazer sua primeira tatuagem", sugere o cantor. "Tudo bem, dane-se, vamos lá!".

Harry ainda é mais ousado e diz: "Eu estava pensando na parte inferior das costas ou na minha bunda."

Mas, ainda que peça para que a tatuagem seja feita em sua bunda, príncipe Harry é convencido pelo cantor indicado ao Grammy a "fazer" no pescoço. "Ninguém quer ver sua bunda, Harry!

"Espere, você já fez isso", se preocupa novamente o Duque de Sussex. "Praticamente... mais ou menos", responde o músico.

Tatuagem fake feita no príncipe Harry para a divulgação do Invictus Games Imagem: Reprodução/Instagram

Após alguns segundos, o artista revela o resultado: "I am Jelly Roll" (Eu sou Jelly Roll), inspirado no logotipo dos Jogos Invictus. "É esse o seu nome? Está escrito Jelly Roll? Você colocou seu nome no meu pescoço?!", se desespera o príncipe. "Vejo você em Vancouver!", o cantor se despede.

O Invictus Games Vancouver Whistler 2025 acontecerá no dia 16 de fevereiro de 2025. Pela primeira vez, o Brasil foi convidado a participar da próxima edição da competição para veteranos.