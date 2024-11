No 'Conversa com Bial', Tiago Abravanel relembra a morte de seu avô, Silvio Santos

Tiago Abravanel falou sobre a morte de seu avô, Silvio Santos, enquanto participou do Conversa com Bial da última segunda-feira, 18. O apresentador morreu aos 93 anos, em agosto, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1 (Influenza).

O ator explicou que o comunicador já havia sido internado e liberado previamente e que, para a sua idade, estava se recuperando bem.

"Ele [Silvio Santos] já tinha saído do hospital, a gente achava que estava tudo bem, tudo sob controle. Claro que, para um homem de 93 anos, não é simples e fácil, então quando recebi a notícia, não imaginava que pudesse acontecer tão rápido", contou.

O artista ainda disse que a primeira coisa que fez quando recebeu a notícia foi voltar para sua casa, já que estava no Rio de Janeiro para apresentar o espetáculo Hairspray. "A primeira coisa foi voltar para dar um abraço e ficar perto da minha mãe. Era o que eu precisava fazer."

Abravanel retornou à capital carioca após o velório, no dia seguinte. "Tive o carinho e o amor desse elenco que para sempre vou amar e ser muito grato. Que me acolheram, que seguraram as pontas", agradeceu.