Luana chora e diz que se sente excluída no G4: 'Não tenho espaço de fala'

Chorando, Luana pediu para conversar com Flor durante o início da noite desta terça-feira (19) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A fazendeira da semana disse que estava triste e precisava desabafar.Ela ficou chateada com algumas atitudes dos seus aliados: Yuri, Sacha e Guilherme.

Aos prantos, Luana disse que está sentindo falta de contato feminino. "Eu estava de TPM, chorei um dia. Eles disseram que ficaram assustados. Só que eles não entendem, os bichinhos. Eu sei que eles fazem de tudo para eu ficar e me sentir bem. Desconto tudo na comida. Estou comendo muito."

Flor respondeu. "Eles não entendem a mim também. Um homem nunca vai entender uma mulher. Você pode me chamar sempre. Não come com culpa, eu também ganhei peso."

Depois, Luana comentou sobre a união dos meninos do grupo. "Por mais que eles tentem me incluir, me sinto excluída. É muito difícil, sabe? Às vezes eu me sinto excluída, que não tenho espaço de fala. Não é culpa deles, é porque eu me sinto assim."

Flor disse que também já sentiu esse sentimento também em relação aos seus aliados. "Eles estavam juntos antes É normal, eles são diferentes da gente. Mas está tudo bem, faz parte do jogo. Às vezes é melhor ficar só do que mal acompanhada."

