Luana chora, diz que 'sempre vai sobrar' e critica Sacha: 'De saco cheio'

Luana chorou em uma conversa com seus aliados, Gui e Yuri, no início da noite de terça-feira (19) na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A fazendeira se emocionou e disse saber que sempre sobrará no grupo. "Não precisa falar, eu sei que eu sempre vou sobrar. Vocês eram amigos antes de mim e eu mesmo disse isso a vocês."

Fica todo mundo falando que eu sou a fraca mais do grupo, que vocês vão me deixar. Vocês nunca vão saber o que é tá na minha pele. Luana Targino

Gui tentou argumentar com a peoa. "Cada um tem sua dor aqui, Lu. Se você deixar uma fala do Albert, seu rival de jogo, entrar em você.."

Luana ainda criticou a postura de Sacha contra ela. "Vocês não sabem como é me sentir do jeito que eu sinto. Eu vim de uma semana super estressante. O tempo todo é como se eu fosse uma burra, que não sabe de nada, corrige, fala que a pessoa tá errada, que a pessoa não quer entender. Estou de saco cheio e tá tudo bem você ficar do lado dele."

Na sequência, ela foi sozinha até a casa da árvore e chorou.

