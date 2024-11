Klebber Toledo surge de tipoia em cama de hospital: 'Obrigado a todos'

Klebber Toledo, 38, revelou em suas redes sociais que está hospitalizado.

O que aconteceu

O ator compartilhou uma foto em que aparece deitado em uma cama de hospital, com uma tipoia no braço esquerdo. "Obrigado a todos os médicos e profissionais da saúde que cuidaram de mim. Estou muito bem. Beijo", esclareceu ele, na legenda da publicação no Instagram.

Camila Queiroz, 31, comentou o post e revelou que o marido está tratando de um problema no ligamento. "Amor da minha vida, já, já você está zero bala! Vamos cuidar desse ligamento", escreveu a atriz e apresentadora.

Outros famosos também apareceram para deixar seus votos de pronta recuperação a Klebber. "Fique bem, meu irmão", recomendou o ator Wagner Santisteban, 41. "Melhoras, querido", desejou Marcelo Serrado, 57. "Boa recuperação", publicou Marcos Veras, 44.