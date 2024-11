Sacha, Gui ou Yuri? Grupão define estratégia para 9ª roça de A Fazenda 16

Na noite de segunda-feira (18), o grupão de A Fazenda 16 (Record) decidiu que estratégia adotará na formação da nona roça, que será formada na noite de terça-feira (19).

O que aconteceu

O voto em Gui foi descartado pelo peão ter vencido a Prova de Fogo e estar com o Lampião.

Flora sugeriu que eles se baseassem por quem ganhará o outro poder. "Vocês concordam que se o Gui der o poder pro Yuri, a gente vota no Sacha e se der o poder pro Sacha tem que ir pro Yuri?".

Sidney argumentou. "Eu vou votar no Sacha. Quantos votos a gente tem?"

Vanessa alertou o peão. "Cuidado pra não dispersar voto, Sidney."

Sidney se convenceu a seguir a ideia de Flora. "Pode ser. Eu pontuo o que pontuar."

Flora lamentou. "É uma merda? É uma merda."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Enquete encerrada Total de 100302 votos 35,96% Sacha Bali 24,53% Vanessa Carvalho 21,14% Yuri Bonotto 9,99% Sidney Sampaio 4,34% Gui Vieira 1,32% Babi Muniz 1,18% Luana Targino 0,37% Juninho Bill 0,36% Gilsão 0,28% Fernando Presto 0,25% Albert Bressan 0,25% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz Votar de novo Total de 100302 votos

