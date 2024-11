Governador nos EUA adia decisão sobre futuro dos Irmãos Menendez; entenda

Gavin Newsom, governador do estado da Califórnia, adiou a decisão sobre a sentença dos irmãos Menendez, condenados pela morte dos pais.

O que aconteceu

O atual promotor do condado de Los Angeles, George Gascón, pediu que um juiz reavaliasse a sentença de prisão perpétua em outubro. Erik e Lyle Menendez, então, fizeram um pedido de clemência ao governador do estado, que também foi apoiado pelo promotor.

No entanto, Gascón perdeu a eleição para a Promotoria neste mês, e terá de deixar o cargo no mês que vem. Após vencer a disputa, quem assumirá o posto de promotor é Nathan Hochman.

Diante dessa situação, o governador decidiu não aceitar o pedido de clemência até que o novo promotor avalie o caso. "O governador cederá à revisão e análise do promotor eleito sobre o caso dos Menendez antes de tomar qualquer decisão sobre clemência", disse um comunicado, segundo a revista People.

O governador respeita o papel do promotor em garantir que a justiça seja feita e reconhece que os eleitores confiaram no promotor eleito, Hochman, para cumprir essa responsabilidade. Comunicado do governo da Califórnia

Nathan Hochman também deixou claro que "revisará cuidadosamente os fatos e a lei" no caso dos irmãos Menendez. "Incluindo a revisão de arquivos confidenciais da prisão, as transcrições dos dois julgamentos e as volumosas provas, assim como falar com os promotores, advogados de defesa e familiares das vítimas", disse um comunicado do novo promotor, divulgado pelo New York Times.

O caso dos irmãos Menendez voltou aos holofotes após o sucesso da série "Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix). A repercussão trouxe à tona novamente o debate sobre a motivação do crime, com acusações de que Erik e Lyle teriam sido vítimas de uma série de abusos antes do assassinato de seus pais.