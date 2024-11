Ex-bailarina do Faustão é presa em SP por lavagem de dinheiro

Natacha Horana, 33, foi presa sob acusação de suposto envolvimento com organizações criminosas e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

Ex-bailarina do Faustão teria sido acusada por enriquecimento ilícito. A informação da prisão foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, e contou com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte.

Durante a ação, foram apreendidos quatro celulares, um notebook, duas câmeras fotográficas, dois relógios, um colar, um HD externo e diversos documentos. Além disso, os agentes localizaram R$ 119.650,00 em espécie. Um veículo Mercedes-Benz C300 também foi apreendido no local. A capturada alegou que o automóvel era emprestado e o bem aguarda a apresentação do responsável legal.

Natacha Horana já havia sido detida pelas autoridades em 2020, durante a pandemia. A influenciadora foi encontrada em uma festa clandestina em Balneário Camburiú, em Santa Catarina. O inquérito foi arquivado em 2021.

A dançarina fez parte do balé do Faustão entre os anos de 2015 e 2022. Atualmente, ela conta com mais de um milhão de seguidores em seu perfil do Instagram.

Defesa alega "injustiça"

Advogados de Natacha se manifestaram sobre a pisão e afirmaram que ela teria sido injustiçada no caso. "De forma abusiva e injustificada, ela acabou sendo injustamente envolvida em investigação apenas porque, anos atrás, acabou conhecendo uma das pessoas investigadas", disse uma nota da imprensa divulgada nas redes sociais.

O comunicado alega que a prisão da bailarina foi um "equívoco". "Sua menção e prisão foi um equívoco porque ela jamais praticou qualquer ato ilícito, direto, indireto ou colaborativo", pontuou o texto.

A defesa de Horana pediu a soltura da influenciadora. "Principalmente pela inexistência de indícios de seu envolvimento e motivos para a continuidade dessa medida, aguarda-se o exame de pedidos feitos visando o imediato restabelecimento de sua liberdade e dignidade", encerrou a nota.

O comunicado, compartilhado no perfil de Natacha, agradece pelo apoio e diz que a "verdade sempre prevalece". "Temos certeza de que tudo vai dar certo, porque a verdade será dita, e o bem sempre vence", disse a legenda do post.