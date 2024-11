Daniel Castro sobre Times Brasil: Mercado sente que comprou gato por lebre

A estreia da Times Brasil CNBC, novo canal de notícias voltado para o mundo dos negócios, foi confusa, frustrante e recheada de problemas técnicos, segundo avaliação feita pelo jornalista Daniel Castro, editor do site Notícias da TV, durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta terça-feira (19).

O canal fundado pelo jornalista Douglas Tavolaro entrou no ar no último domingo (17), mas a sua estreia ficou marcada por contratempos, com qualidade de imagem e de áudio ruins, iluminação precária na Redação e o sinal ausente no YouTube e nas principais operadoras de TV por assinatura. Quase ninguém conseguiu assistir.

Eu não diria que a estreia foi um desastre, mas foi frustrante. E isso é ruim para um canal de investimentos. Daniel Castro em entrevista a Yas Fiorelo e Leão Lobo

Houve ainda confusão com o nome da emissora: a CNBC Brasil, na verdade, se chama Times Brasil CNBC. A marca colocada no ar é diferente daquela que foi anunciada pela empresa desde o início do projeto. Na tela apareceu Times Brasil, seguida da frase "licença exclusiva CNBC". Telespectadores reclamaram nas redes sociais.

Então muita gente no mercado falou: 'poxa, comprei gato por lebre, né?' O anunciante está comprando a CNBC, mas está levando a Times Brasil. De fato, eu também acho que houve sim um erro de comunicação. Lá, quando o canal foi anunciado, em março, se falava CNBC Brasil. Tenho até hoje o press release em que eles anunciaram a contratação da [jornalista] Christiane Pelajo em que eles falavam assim: 'Christiane Pelajo é a primeira contratada da CNBC no Brasil'.

Licenciar a marca CNBC Brasil, assim como fez a CNN no Brasil, é muito caro, custa uns US$ 10 milhões (ou R$ 57,5 milhões, na cotação atual) por ano. Já é uma conta bem pesada para um empreendimento novo. [O que foi feito com a CNBC Brasil é que] foi licenciado apenas o conteúdo. Então, a Times Brasil pode usar reality shows, programas de entretenimento e notícias da CNBC.

Daniel Castro

E o que aconteceu no YouTube?

Segundo Castro, a falta de transmissão do sinal da Times Brasil CNBC se deve devido à falta de um equipamento específico.

O Times Brasil teve problemas com a entrega de um equipamento que corta o intervalo comercial do que vai para a TV. do que vai para o YouTube. Novos canais de TV não podem ir para o YouTube com o break. Essa é uma regra do YouTube. E o YouTube não aceitou o ato que o Times Brasil [fosse para a plataforma com seus] breaks até a chegada desse equipamento.

Daniel Castro

O equipamento, diz o jornalista, deve demorar ainda cerca de um mês para chegar.

Ao Notícias da TV, parceiro do UOL, o porta-voz da emissora, Ricardo Frota, admitiu que a nova emissora teve problemas técnicos, mas "que estão em processo de ajustes".

