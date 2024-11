Duelo de emoções: Naieme e Yori compõem sobre a infância para semifinal

A competição agora é séria! O terceiro episódio de Toca Revela - O Reality, o primeiro reality show voltado para as redes sociais, traz um duelo de composição e performance. Quem perder, infelizmente, sai do programa.

A paraense Naieme e a dupla paulistana Yori participam do desafio, cujo tema não poderia ser mais emotivo: memórias da infância. Haja coração!

Vindos de realidades diferentes, mas igualmente simples, os artistas deixaram a música fluir ao cantar suas lembranças e experiências vividas quando crianças. Para os apresentadores Larissa Luz e Arape Malik, tanto Naieme quanto Yori destacaram realidades distintas, igualmente simples e tipicamente brasileiras.

A dupla Yori trouxe à tona a dificuldade de crianças que não se sentiam pertencentes à realidade na qual viviam, enquanto Naieme cantou sobre sua ancestralidade amazônica e a vida em aldeias indígenas.

A beleza das canções tocou a todos. Porém, os jurados Dudu Marote e Michelly Mury, da Altafonte, tiveram que escolher apenas um deles.

Quer ouvir as músicas compostas por Naieme e Yori e descobrir quem passou para a próxima fase? Confira o vídeo e não deixe de acompanhar as redes sociais do reality e as notícias a respeito do Toca Revela. Os novos episódios estão no ar todas as terças e quintas, às 18h.

O reality

No próximo episódio de TOCA Revela - O Reality, os desafios musicais continuam para completar a semifinial.

Só os melhores vêm para São Paulo para literalmente dar show. Os participantes terão que se enfrentar na semifinal diante do renomado produtor musical Dudu Marote.

A grande final será decidida pelo público através de votação popular.

Quem vencer fatura o grande prêmio: um EP de quatro faixas produzido pelo próprio Dudu Marote e distribuído pela Altafonte, uma empresa que está presente em mais de 170 países e tem parceria com artistas como Liniker, Gilberto Gil, Luedji Luna, Alok e Duda Beat.