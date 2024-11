Drew Barrymore se escondeu na casa de Lucy Liu para fugir de ex-namorado

Lucy Liu, 55, recordou a ocasião em que ajudou Drew Barrymore, 49, a se esconder de um ex-namorado.

O que aconteceu

A loira contou que resolveu procurar a amiga para ajudá-la a se consolar de um término. "Eu estava lembrando daquela vez em que fui até sua casa e ia passar a noite lá, porque tinha acabado de terminar com alguém. Estava deprimida, mas pensei: 'Não há nada melhor para um coração partido do que estar com as amigas'", recordou ela, durante conversa com a colega em seu programa The Drew Barrymore Show (YouTube).

Lucy, então, acrescentou que Drew chegou a se esconder nos arbustos para não ser vista pelo ex. "Se você não se lembra, eu a encontrei escondida nos arbustos. Quando a campainha tocou, eu saí e fiquei tipo: 'Onde? Não tem ninguém aqui'. E aí você meio que saiu dos arbustos com folhas no cabelo, dizendo algo como: 'Não quero que ninguém me veja aqui'. Lembra?", questionou a atriz de ascendência oriental.

Drew Barrymore e Lucy Liu são amigas de longa data, desde que atuaram juntas na franquia "As Panteras". Elas protagonizaram, ao lado de Cameron Diaz, 52, os filmes "As Panteras" (2000) e "As Panteras: Detonando" (2003).