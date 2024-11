Desentendimento gera climão entre Luana, Gui e Sacha: 'Começou a surtar'

Luana teve um desentendimento com seus aliados na tarde desta terça-feira (19) na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na hora do almoço, Luana teria pegado oito batatas e deixado seis para serem divididas entre Sacha e Gui. Gui contou aos aliados que teria brincado com a peoa, perguntando se ela comeria todas as batatas, e ela teria falado para ele dizer a Sacha "enfiá-las no c*".

Enquanto almoçavam,Sacha disse para os peões não se preocuparem e que "é uma parada que Luana tem que resolver sozinha".

Ela de vez em quando dá uns defeitos aí. Porque, quando a gente tava no grupão, eu saí do grupão porque ela começou a surtar. Do nada começou a gritar comigo, falar que não sei o que, playboyzinho de Ipanema. Aí um dia do nada foi cuspir no Gilsão, o maluco tranquilão, na dele. Ela dá uns 'tilt', uns ataques de agressividade, pô. Isso não é com a gente não, é ela com ela mesma. Ela tem que se resolver Sacha

Ele ainda disse que não pedirá desculpas para a peoa —e Gui e Yuri concordaram. "Eu não errei. Eu não falei nada demais. Falei: 'Vai pegar toda a batata?' Eu nem tinha visto o prato. Pensei que tinha batata lá ainda", explicou Gui.

Yuri afirmou que a peoa deveria ser "a mais tranquila do grupo" nesta semana, uma vez que está livre da roça. "Não tem nem porque ela [Luana] estar estressada hoje, nem pra Roça ela vai. Tá de fazendeira. A que tem que estar mais tranquila de nós três é ela."

Sacha disse que a peoa teria uma "questão" com a comida.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly? Resultado parcial Total de 99890 votos 0,25% Albert Bressan 1,32% Babi Muniz 0,28% Fernando Presto 0,25% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 4,36% Gui Vieira 0,36% Gilsão 0,37% Juninho Bill 1,17% Luana Targino 35,99% Sacha Bali 9,80% Sidney Sampaio 24,62% Vanessa Carvalho 21,20% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 99890 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso