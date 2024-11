Denzel Washington festeja dez anos de sobriedade: 'Nunca mais bebi nada'

Denzel Washington, 69, falou abertamente sobre a luta contra o vício em álcool e comemorou o fato de estar há quase uma década sóbrio.

O que aconteceu

Prestes a completar 70 anos, o ator parou de beber quando fez 60 e, de lá para cá, não teve qualquer recaída. "Nunca mais bebi nada desde que parei", festejou ele, em entrevista à edição de inverno da revista Esquire.

Embora admita já ter usado drogas, Washington assegura jamais ter se viciado em nenhuma dessas substâncias. "Eu nunca fui viciado em heroína. Nunca fui viciado em cocaína. Nunca fui viciado em drogas pesadas. Eu injetava drogas assim como os outros também injetavam, mas nunca fiquei viciado."

Seu vício, na verdade, era bem específico: o vinho. "O vinho é muito complicado. [O vício] é muito lento. Não é tipo, 'bum', de repente, é uma coisa muito sutil. Começou quando eu ia a degustações de vinho e tudo o mais - isto é, eu bebia o melhor [do gênero]."

A situação se agravou especialmente quando sua família adicionou uma adega à casa. "Vinho era a minha praia. Aprendi a beber o melhor. Pensava: 'Vou beber meus '61 e meus '82 e o que quer que tenhamos', e logo estava estourando garrafas de US$ 4 mil só porque era o que restava."

O ator chegava a beber duas garrafas inteiras de vinho em um único dia. "Naqueles anos, eu ligava para a Gil Turner's Fine Wines & Spirits, na Sunset Boulevard, e dizia: 'Envie-me duas garrafas, a melhor disto ou daquilo' - porque, se eu pedisse mais, iria beber mais. Então ficava com duas garrafas e bebia as duas ao longo do dia."