Deborah Secco posa de boné e biquíni laranja em meio à natureza

Deborah Secco, 44, divulgou nas redes sociais algumas fotos de um dia em meio à natureza.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece usando biquíni laranja e um boné da cor bege, diante da paisagem exuberante. Os registros foram publicados nos stories do perfil dela no Instagram.

Deborah Secco está atualmente em cartaz no Globoplay, na série "Rensga Hits!". Sua personagem é a empresária musical Marlene, dona da gravadora que dá nome à atração e busca conquistar o passe da cantora Raíssa (Alice Wegmann), protagonista da saga.

A estrela não possui no momento previsão de voltar às novelas. Ela está de férias do gênero desde o fim do remake de "Elas por Elas" (Globo), onde deu vida à determinada advogada Lara, uma das protagonistas da história.