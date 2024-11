CPI das bets aprova convocação de Deolane, Jojo, Viih Tube, Gkay e Safadão

A CPI das Bets votou, nesta terça-feira (19), a convocação de artistas e influenciadores digitais envolvidos com a promoção de plataformas de apostas virtuais.

O que aconteceu

Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Jojo Todynho, Viih Tube e Gkay estão entre os nomes aprovados para a convocação. "Esta CPI não é contra ou a favor de governo. É a favor da sociedade. Nós, que somos médicos, estamos sentindo que a sociedade está adoecendo por conta de falta de regulamentação nessa atividade [apostas online], que existe em todos os países, mas que, infelizmente, nós precisamos regulamentá-la com muita responsabilidade para proteger a sociedade", disse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante a sessão.

Empresários investigados por lavagem de dinheiro também estão entre os convocados. O senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu a convocação de Deolane Bezerra como testemunha nesse contexto. Ela foi presa em setembro por uma operação que investiga um esquema de lavagem envolvendo jogos ilegais.

A mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra, e a advogada da influenciadora, Adélia Soares, também foram convocadas a depor. Solange chegou a ser presa com a filha em setembro, mas ambas foram liberadas por determinação da Justiça.

Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, defendeu a convocação dos influenciadores. "Sua participação é essencial para entender como figuras influentes ajudam a expandir o mercado de apostas e se elas estão cientes dos possíveis danos econômicos e sociais que essa atividade pode causar", afirmou à Agência Senado.

A assessoria jurídica de Jojo, representada pelo advogado Jose Estevam Macedo Lima, informou a Splash que a artista não recebeu qualquer intimação ou convocação para prestar depoimento ou esclarecimento na CPI. "Jojo, sua assessoria jurídica e sua empresária afirmam que qualquer trabalho realizado pela artista é sempre pautado na ética e nos bons costumes e autorizado pela legislação vigente. Jojo ainda possui uma equipe especializada na análise de contratos que envolvem sua contratação com terceiros, em todas as áreas do direito, sempre em conformidade com aquilo que permite a legislação brasileira".

Splash também entrou em contato com Deolane Bezerra, Viih Tube, Gkay e Wesley Safadão para posicionamento. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.