Após foto no perfil do Oscar, Fernanda Torres bate 1 milhão de seguidores

Com o grande sucesso do filme "Ainda Estou Aqui" e após ter a foto publicada no perfil oficial do Instagram do Oscar, Fernanda Torres, 59, alcança 1 milhão de seguidores.

O que aconteceu

O perfil da Academia compartilhou fotos de 26 atores que marcaram presença no Governors Awards, incluindo Fernanda Torres. O evento aconteceu no último domingo (17).

Em menos de 24 horas, a foto da personalidade brasileira já havia alcançado um milhão de curtidas, número muito maior do que as imagens dos demais famosos. A quantidade de seguidores de Torres também mudou consideravelmente.

Os fãs brasileiros reforçaram o coro para que Fernanda Torres seja uma das indicadas ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar.