'Alma Gêmea': Cristina cai para trás ao receber visita terrível do inferno

No capítulo de quarta-feira (20), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Cristina vê sombras, e Guto a atormenta. Rafael busca Serena no hospital. Bernardo procura Rafael. Adelaide e Agnes convidam Sabina e Hélio para morarem com elas até que possam se mudar para o apartamento de Roberval. Ciro insiste com Agnes que a ama. Serena volta para casa.

Guto aconselha Cristina a se arrepender, mas ela se recusa. Vitório desabafa com Hélio. Olívia garante a Mirella que não sente mais nada por Vitório. Hélio conta para todos na pensão que vai guardar dinheiro no bule e coloca uma ratoeira lá dentro também. Bernardo conta para Rafael que José Aristides está sendo acusado pela morte de Débora. Roberval insiste para Dalila contar a verdade sobre os livros-caixa.

O falecido tenta pegar o dinheiro de Hélio e prende a mão na ratoeira. Rafael explica para Serena que Cristina acusou José Aristides para atingi-la. Os moradores da pensão ouvem os gritos do falecido e descobrem que ele é o ladrão. Crispim chega tarde em casa após ter levado Bernardo para conversar com Rafael.

Kátia acha que Crispim estava na farra e o proíbe de dormir com ela. Hélio exige que o falecido peça desculpas a Terê por tê-lo acusado. Serena garante a Rafael que nada acontecerá com ela, pois é inocente.