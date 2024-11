Albert revela curiosidade sobre primeira noite na baia: 'Fiz no balde'

Flor e Albert conversaram na tarde desta terça-feira (19) sobre suas experiências na baia de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor disse que iria se preparar para ficar "trancada" na baia, local onde os cavalos dormem e, a cada semana, três peões são enviados para passar alguns dias. Os integrantes são definidos pelo perdedor da Prova de Fogo.

"Vou até de absorvente", disse a peoa. "Se a velha fizer xixi nas calças, tô protegida."

Albert, então, lembrou de sua primeira vez na baia. "Eu fiz no balde, na primeira vez. Eu não sabia onde era o banheiro, na primeira noite da baia", lembrou.

