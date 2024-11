Sacha diz que processará peões que o acusaram de crimes: 'Ação coletiva'

Horas antes do início da formação da nona roça de A Fazenda 16 (Record), Sacha disse a Yuri que processará peões que o acusaram de crimes na casa.

O que aconteceu

O peão explicou ao aliado. "Coisas que fui acusado aqui, de crimes que eu não cometi, eu vou procurar um advogado."

Vou falar: 'amigo, aconteceu isso aqui, o que você acha?' Se ele falar que vale e dá pra ganhar, eu falo: 'mete o pau'. Sacha Bali

Yuri apoiou o amigo. "Falaram que você é homofóbico, que você agrediu. Coisas criminais. É crime pesado. Você tira uma grana. Só pra ganhar, sabe?".

Sacha explicou que deve fazer um processo só. "Para eles terem que se retratar. Um processo só, ação coletiva."

