Ana de Armas e Norman Reedus vêm à CCXP 24 com filme do universo John Wick

Ana de Armas, Norman Reedus, Ian Mcshane e Len Wiseman estarão no painel de "A Bailarina" na CCXP24. A informação foi dada com exclusividade para Splash.

Programação

O quarteto subirá ao palco Thunder by Claro TV+ no domingo, 8 de dezembro. Os atores Ana de Armas ("Entre Facas e Segredos"), Norman Reedus ("The Walking Dead"), Ian Mcshane ("John Wick: Um Novo Dia Para Matar") estarão no painel da Paris Filmes e Lionsgate, assim como o diretor Len Wiseman.

"A Bailarina" tem estreia prevista para 5 de junho de 2025. Ana de Armas interpreta Eve Macarro, uma jovem assassina treinada nas tradições dos Ruska Roma. Os eventos se passam entre os acontecimentos de "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum" e "John Wick: Capítulo 4".

Os ingressos da CCXP para domingo continuam disponíveis. A entrada está disponível no site e custa a partir de R$ 290 (meia).

CCXP 24

Quando: 5 a 8 de dezembro de 2024, quint. e sex. (das 12h às 21h) e sáb. (das 11h às 21h) e dom. (das 11h às 20h)

Onde: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo (SP)

Mais informações site oficial do evento