Xuxa quer fazer filme de terror de vampira vegana com diretora de 'Tarã'

Já imaginou a Xuxa Meneghel em um filme de terror? Após as gravações da série de TV "Tarã", nova aposta da Disney, isso pode se tornar uma possibilidade, como contou ela mesma em um papo com Splash na D23, primeira edição brasileira do evento da Disney.

O que aconteceu

"Tarã" contará a jornada de amadurecimento de Gaia (Ywyzar Guajajara), garota indígena que investiga o próprio passado. Seu objetivo é defender seu povo na Floresta Amazônica de um ganancioso fazendeiro. No seriado, Xuxa vive Ylla, mãe da jovem protagonista e filha de Kirina, a líder do povo das 9 Luas.

É uma aventura com elementos de fantasia, cheia de respeito pelo meio ambiente e pelas culturas indígenas. Então como a conversa chegou aos filmes de terror? Bom, a série é dirigida pela dupla Marco Dutra e Juliana Rojas, dois veteranos do gênero macabro, com filmes como "Trabalhar Cansa", "Sinfonia da Necrópole", o premiado "As Boas Maneiras", o recente "Enterre Seus Mortos", e muitos outros.

Xuxa e Ywyzar Guajajara (Tarã) posam após seu painel na D23 Imagem: Eduardo Martins/Brazil News

Segundo Xuxa, trabalhar com os dois em "Tarã" foi tão positivo que despertou a vontade de se aventurar pelo horror. Segundo ela, um dos seus gêneros favoritos: "Eu amo terror! Não vou falar só deles porque eles botaram a equipe toda para trabalhar de uma maneira muito forte", elogiou. "Por incrível que pareça, num dia era um, e outro no outro, mas eles falam a mesma linguagem sempre. Isso é legal e difícil para caramba. Acho que eles aprenderam muito com ?Tarã?, e nós aprendemos muito trabalhando com eles e a equipe deles."

Sabendo sobre o interesse de Xuxa pelo terror, Juliana Rojas aproveitou para sugerir algumas ideias bem interessantes. "Assim que terminou, a Ju chegou e falou: 'Tenho umas ideias para fazer. O que você acha de um vampiro vegano?'", contou. "Tem um terror misturado com comédia que eu achei bem bacana, e não vai parar por aí. Vamos ouvir falar muito dessa dupla."

Assim, se a Rainha dos Baixinhos acabar virando a Rainha dos Condenados em uma nova produção, saiba que não se trata de um desvio inesperado. Na verdade, seria fruto de uma experiência positiva nas filmagens da série infanto juvenil. "?Tarã? é um dos primeiros que a gente fez e, com certeza, vão ter muitas outras coisas mais", garantiu.

A D23 aconteceu entre os dias 8 e 10 de novembro, no Transamérica Expo, na zona sul de São Paulo. Já a estreia de "Tarã" acontece em algum ponto de 2025, no streaming Disney+.