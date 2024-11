Vista do Burj Khalifa: Virginia Fonseca mostra hospedagem de luxo em Dubai

Virginia Fonseca deu detalhes neste sábado (16) do hotel em que está hospedada em Dubai, nos Emirados Árabes.

O que aconteceu

Através de seu Instagram, Virgínia mostrou uma suíte de dois andares em que está hospedada junto a outros amigos em Dubai.

Em uma sequência de vídeos, ela deu detalhes dos três quartos, três banheiros em mármore com banheira, cozinha, closets, sala de jantar e sala de estar, além de um terraço privativo com vista para pontos turísticos locais, como o edifício Burj Khalifa. A suíte ainda conta com elevador exclusivo e gadget para solicitar serviços.

Apesar da influenciadora não identificar o hotel em que está, as hospedagens dessa dimensão e que cercam o Burj Khalifa costumam ter diárias acima de R$ 40 mil, segundo o site de hospedagens Booking.

"É o luxo do luxo. Só para fazer a live mesmo, porque uma diária aqui é um absurdo", explicou Virgínia, se referindo à ação promocional que está realizando de sua marca WePink.

Essa é a segunda vez que Virgínia fica no hotel. "O preço subiu. Desde que a gente veio, [está] quase o triplo", comentou.