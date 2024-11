Trump pode deportar Príncipe Harry por irregularidade em visto; entenda

O príncipe Harry enfrenta uma "luta" para permanecer nos EUA após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, afirmam especialistas em reportagem do portal britânico Daily Mail.

O que aconteceu

O advogado especialista em direito de família para os ricos e famosos, Alphonse Provinziano, contou ao jornal que acredita que o Duque de Sussex poderia passar os próximos quatro anos lutando contra sua deportação.

Ele afirma que Harry perdeu a "proteção" de Joe Biden. Harry mantem seus documentos de imigração em segredo, mas uma instituição que funciona como laboratório de ideias conservadoras norte-americana, a Heritage Foundation, está lutando nos tribunais para que os documentos de visto do Duque de Sussex sejam divulgados.

O intuito é saber se Harry admitiu no momento da aplicação de seu visto já ter usado narcóticos em outras ocasiões. Em seu livro de memórias publicado em 2023, "Spare", Harry revela que já usou cocaína, maconha e cogumelos psicodélicos quando era jovem —e os requerentes de vistos nos EUA devem, por lei, declarar se já usaram drogas anteriormente.

O advogado afirma que, mesmo que sua esposa seja americana e seus filhos sejam cidadãos com dupla cidadania, Harry pode ter problemas com o novo presidente, que já deixou claro que "buscaria remover Harry do país". "Um perdedor improvável da eleição presidencial dos EUA de 2024 é o Príncipe Harry. Trump disse repetidamente que acha que Harry não deveria ter permissão para ficar nos Estados Unidos, já que ele 'traiu a Rainha' e possivelmente não foi sincero sobre seu uso passado de drogas em seu pedido de visto", disse.

Harry se mudou para Montecito (Califórnia) com Meghan Markle e Archie em 2020.