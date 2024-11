Trump passa horas assistindo a luta de UFC no Madison Square Garden

Por Maria Tsvetkova e Steve Holland

NOVA YORK (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou sua vitória eleitoral na noite do último sábado assistindo a um evento do UFC ao lado de seu amigo bilionário Elon Musk, animando fãs em um Madison Square Garden fortemente protegido na cidade de Nova York.

Conhecido por alguns no mundo das artes marciais mistas como “Combatente em Chefe”, Trump conta com o presidente do UFC, Dana White, como um amigo próximo e considera os fãs do esporte parte de sua base política.

Trump sentou entre White e Musk durante grande parte da noite e prestou muita atenção às lutas, às vezes conversando com os lutadores após os combates.

Ele entrou na arena debaixo de música alta e acenou para a plateia, muitos dos quais retribuíram o gesto. Ele passou horas no evento, assistindo a cinco combates até depois da 1h30 de domingo, no horário local.

O evento principal no octógono do UFC 309 era um combate pelo título mundial dos pesos pesados entre Jon Jones e Stipe Miocic. Após a vitória de Jones, ele agradeceu Trump em seus discurso e ambos apertaram as mãos.

Entre os que acompanharam o presidente eleito estavam o presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, Musk, CEO da Tesla e conselheiro próximo de Trump, o cantor Kid Rock e Robert F. Kennedy Jr, que ele planeja nomear como secretário de Saúde e Serviços Humanos.

A escolha de Trump para chefiar os serviços de inteligência, Tulsi Gabbard, e o cantor country Jelly Roll também fizeram parte de sua comitiva.

