Sidney debocha de Sacha após peão confrontar Albert em A Fazenda: 'Patrão'

Após o sorteio para a realização da Prova de Fogo, Sidney Sampaio ironizou Sacha Bali em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sidney se mostrou irritado após ver Sacha confrontar Albert Bressan, que foi sorteado para fazer a Prova de Fogo, mas passou a vez para Gilson de Oliveira. Sacha apontou que Albert, apesar de declarar não ter grupo, estaria aliado com o "grupão". Sidney foi para o quarto, onde, em voz alta, debochou de Sacha.

Sidney: "O Sacha perguntou pro Albert: 'Você não tem grupo, cara? Então você deu a bolinha pro Gilsão de bobeira, né?'. Eu falei: 'Cara, você não perguntou pro Sacha se podia, né?'. Eu explico para as pessoas. Tudo tem que perguntar pro Sacha. Se não perguntar para o dono, vocês vão ser demitidos. Estou avisando! Ninguém me escuta neste programa. Tem que perguntar pro patrão o que vai fazer aqui dentro! Tem que perguntar para o chefe o que pode e o que não pode fazer".

Babi: "Ele queria que ele passasse para quem?".

Sidney: "Ah, aí é problema dele".

Luana: "Ele só perguntou 'Albert, tu não tinha grupo?'".

Sidney: "E isso não é questionar a atitude dele?".

Luana: "Ele perguntou 'por quê, Albert?', e falou 'porque tu passou a bolinha para Gilsão...'".

Flora: "A bolinha a gente não pode passar para quem a gente quer, não".

