Sem convites para novelas, ator de 'Cabocla' e 'Tieta' definhou de tristeza

Intérprete de Felício em "Cabocla" (2004), Sebastião Vasconcelos morreu em 2013, aos 86 anos. Seu trabalho também poderá ser revisitado em "Tieta", novela que entrará no ar no Vale a Pena Ver de Novo dia 2 de dezembro.

O que aconteceu com Sebastião Vasconcelos

Após "Cabocla", Sebastião Vasconcelos não ganhou mais papéis em novelas da Globo. Somente na emissora da família Marinho o veterano acumulou mais de 30 participações em folhetins.

O ator migrou para a Record, em 2007, para atuar em "Caminhos do Coração". Em 2008, ele esteve no elenco de "Mutantes: Caminhos do Coração". Esta foi a última novela da carreira de Vasconcelos.

Sebastião Vasconcelos ficou sem trabalho após novelas na Record Imagem: Divulgação/Globo

Sem trabalhos na televisão, o ator entrou em depressão. De acordo com Vilma Guisser Costa, sua esposa por mais de 50 anos e mãe de seus dois filhos, o estado de saúde de Sebastião Vasconcelos piorou após ser dispensado pela Globo.

Isso para ele é praticamente a morte, perdeu o interesse em viver. Ele sentiu mesmo o golpe quando a Globo não renovou seu contrato. Fez uns trabalhos aqui, outros ali, mas não era a mesma coisa. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013

Sebastião Vasconcelos entre Ana Beatriz Nogueira e Regina Dourado Imagem: Reprodução

Diagnosticado com enfisema pulmonar, o artista dependia de um tratamento, que passou a ser recusado por ele devido à depressão. A esposa de Sebastião Vasconcelos detalhou o comportamento dele no fim da vida.

Sebastião andava muito triste e rebelde. Desde o início deste ano [2013], ele se recusava a tomar os remédios e até a comer. Ele emagreceu muito, ficou bem fraquinho e aí resolvemos interná-lo. Vilma Guisser Costa, em entrevista para UOL, em julho de 2013

Sebastião Vasconcelos em 'Mulheres de Areia' Imagem: Divulgação/Globo

Em colapso, Sebastião foi internado por duas vezes no Rio de Janeiro. O veterano morreu em julho de 2013 após um choque séptico e uma parada cardiorrespiratória.

Ícone da teledramaturgia, Sebastião Vasconcelos foi o protagonista da primeira versão de "Cabocla". Ele interpretou Luís Jerônimo, papel que no remake de 2004 é de Daniel de Oliveira. A edição original foi exibida na extinta TV Rio, em 1959. Lembrando que houve ainda o remake de 1979, protagonizado por Gloria Pires e Fábio Jr.

Já em "Tieta", o artista deu vida a Zé Esteves. O personagem é o pai da protagonista Tieta (Betty Faria) e da vilã Perpétua (Joana Fomm). Ele morre no início da trama.