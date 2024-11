Sabaton, Avantasia, Doro: Bangers Open Air 2025 anuncia lineup completo

O Bangers Open Air, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de maio de 2025, no Memorial da América Latina , em São Paulo, revelou seu lineup completo. E o anúncio vem cheio de surpresas, como as bandas W.A.S.P, Doro e Avantasia, além da banda solo de Kerry King, guitarrista do Slayer.

Quem vem

O Avantasia, liderado pelo carismático vocalista e idealizador do projeto, Tobias Sammet, levará ao Bangers Open Air 2025 o show da turnê do álbum "Here Be Dragons", seu décimo trabalho de estúdio. Pela primeiríssima vez, a banda trará para a América Latina um show "full set", com produção completa.

Bangers Open Air: Tobias Sammet, do Avantasia, durante show no Razzmatazz, em Barcelona Imagem: Xavi Torrent/Redferns

A produção do festival também confirmou a banda do guitarrista Kerry King que, atualmente, é o mais próximo que os fãs de Slayer chegarão da banda, que não está em turnê. Em carreira solo, o guitarrista segue estilo que o deixou mundialmente famoso com o Slayer.

Bangers Open Air: Kerry King se apresenta em concerto no Resurrection Fest Estrella Galicia 2024 em de junho de 2024, em Viveiro, Espanha Imagem: Mariano Regidor/Redferns

Os americanos do W.A.S.P. também marcarão presença no festival. A banda fará um retorno triunfal ao Brasil e, pela primeira vez em 40 anos, apresentará seu álbum de estreia "W.A.S.P" ao vivo na íntegra, em um show muito especial. Formada em 1982 na cidade de Los Angeles, a banda atualmente conta com o mentor e líder Blackie Lawless (vocal e guitarra), Doug Blair (guitarra), Mike Duda (baixo) e o amplamente conhecido dos brasileiros Aquiles Priester (Edu Falaschi, Hangar, Angra, Noturnall e outros) na bateria.

Bangers Open Air: Blackie Lawless, do W.A.S.P, durante show no Rock City Nottingham em março de 2023 em Nottingham, Inglaterra Imagem: Luke Brennan/Getty Images

Ex-baixista e vocalista do Deep Purple, Glenn Hughes vai apresentar clássicos, como "Burn", "Stormbringer", "Might Just Take Your Life" e "Mistreated". Hughes tem 14 discos lançados em carreira solo e já gravou com artistas como Gary Moore, Black Sabbath e Tony Iommi.

Bangers Open Air: Glenn Hughes no palco do The Canyon em de setembro de 2024, em Agoura Hills, Califórnia Imagem: Scott Dudelson/Getty Images

Com um foco contínuo na experiência do público, o evento manterá a disposição de sucesso das primeiras edições com os palcos gêmeos principais, Hot e Ice Stage. Além deles, tem o palco secundário Sun Stage e o palco Waves Stage, que retorna para o Auditório Simón Bolívar, agora aberto a todos e permitindo ao público uma experiência mais intimista.

Além das atrações musicais, o Bangers Open Air oferece diversas experiências e ativações, como o Bangers Expo Tattoo e o Metal Market. O festival também conta com sessões de autógrafos com os artistas que se apresentam, permitindo um momento único para os fãs.

Bangers Open Air: Bill Hudson, Doro Pesch e Bas Maas, da banda Doro, em show no Tons Of Rock Festival 2024, em junho, em Oslo, Noruega Imagem: Per Ole Hagen/Redferns

"Esse é o único festival brasileiro de grande porte 100% focado no público heavy metal e rock clássico, e isso é de enorme importância, pois estimula a formação de novos fãs, permite que o público descubra novas músicas e bandas, e movimenta o mercado do som pesado, além de existir uma troca de experiências entre fãs, bandas e profissionais do meio artístico", explica Claudio Vicentin, um dos organizadores do evento. "O Bangers se destaca no mercado de entretenimento como um festival inovador que permite momentos memoráveis para o público."

Bangers Open Air: Biff Byford, do Saxon, se apresenta no The 3Arena Dublin em de março de 2024 em Dublin, Irlanda Imagem: Kieran Frost/Redferns

O lineup deste ano, segundo Vicentin, segue a mesma ideia dos anos anteriores, que é ter a grande maioria dos subgêneros do heavy metal representada no festival. "Teremos bandas mais clássicas como Saxon, W.A.S.P, Pretty Maids (pela primeira vez no Brasil) e Doro, além de nomes que são a nova geração de atrações principais em todo o mundo, como Avantasia, Sabaton e Powerwolf. O metalcore estará representado com I Prevail e We Came as Romans, o gótico com Lacrimosa, o thrash metal com Dark Angel e Municipal Waste, o hard rock com H.E.A.T. e Dynazty, e muito mais. E pela primeira vez teremos a banda solo de Kerry King [Slayer] executando os clássicos do Slayer e suas músicas autorais", revela Vicentin.

Veja todas as atrações

Sexta, 2/5/2025 - Warm-up

Glenn Hughes

Doro

Pretty Maids

Armored Saint

Dogma

Kissin' Dynamite

Bangers Open Air: Joakim Brodén, do Sabaton, em show no Michigan Lottery Amphitheatre em de setembro de 2024, em Sterling Heights, Michigan Imagem: Scott Legato/Getty Images

Sábado, 3/5/2025

Sabaton

Powerwolf

Saxon

Kamelot

Lacrimosa

Sonata Arctica

Municipal Waste

Dark Angel

Ensiferum

H.E.A.T.

Burning Witches

Dynazty

Viper

Matanza Ritual

Dream Spirit

Carro Bomba

Pressive

Malefactor

Gloria Perpetua

Válvera

School Of Rock

New Blood

Domingo, 4/5/2025

Tobias Sammet's Avantasia

W.A.S.P.

Kerry King

I Prevail

Knocked Loose

We Came As Romans

Paradise Lost

Nile

Haken

Vader

Lord Of The Lost

Beyond The Black

Dorsal Atlântica

Black Pantera

Hibria

Maestrick

Hatefulmurder

Warshipper

The Heathen Scythe

Ready To Be Hated

Ronnie James Dio Tribute

Cartaz do Bangers Open Air 2025 Imagem: Divulgação

Bangers Open Air 2025

Quando 2, 3 e 4 de maio de 2025

Onde Memorial da América Latina

Quanto a partir de R$ 445

Ingressos à venda pelo Clube do Ingresso