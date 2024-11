Quem é Victoria Kjaer Theilvig, ganhadora do Miss Universo 2024?

A 73ª edição do Miss Universo aconteceu na Arena CDMX, na Cidade do México, na noite de sábado (16), e consagrou a Miss Dinamarca, Victoria Kjaer Theilvig, como a grande vencedora.

Quem é Victoria Kjaer Theilvig?

A dinamarquesa Victoria Kjaer Theilvig é a o Miss Universo 2024. Essa é a primeira vez que a Dinamarca vence o evento.

Victoria ficou em 1º lugar em uma disputa que teve Chidimma Adetshina, a Miss Nigéria, em segundo lugar, e a María Fernanda Beltrán, a Miss México em terceiro. A tailandesa Suchata Chuangsri ficou em 4º lugar, e venezuelana Ileana Márquez em 5º.

Durante o Miss Universo, Victoria fez um discurso forte sobre o poder de transformar dificuldades em fortaleza. "Minha mensagem para todo mundo que nos assiste: não importa de onde vem ou seu passado. Você pode escolher transformá-lo em sua força. Isso nunca vai definir quem você é. Você só precisa continuar lutando. Eu estou te enviando [essa mensagem] hoje, porque eu quero mudar, eu quero fazer história. E é isso que estou fazendo nesta noite. Então, nunca desista e sempre acredite em você mesmo, nos seus sonhos, pare o ciclo. É exatamente o que se deve fazer. Obrigada".

Coroada Miss Universo 2024, a dinamarquesa Victoria Kjaer Theilvig fez 21 anos na última quarta-feira, dia 13 de novembro Imagem: Hector Vivas/Getty Images

A Miss Universo 2024 nasceu na cidade de Soborg. O lugar fica localizado na região sul da Dinamarca.

Kjaer é bailarina e professora de dança. Ela já participou de diversos concurso nacionais e internacionais.

Além disso, Victoria tem um canal no Youtube. Por lá, ela se diz defensora da proteção animal.

No Instagram, Kjaer tem 340 mil seguidores atualmente. Na bio da rede social, ela se define novamente como defensora dos animais, empreendedora e ex-dançarina.

Victoria já falou abertamente que foi vítima de abuso. Ao canal do YouTube do Miss Universo, ela relatou que vem de uma família disfuncional com histórico de dependência de drogas, o que também gerou traumas quando mais nova, período em que também sofreu abusos. "Tenho apenas 20 anos e estou aqui hoje como a versão mais forte que já fui".