1º museu do churrasco será inaugurado nos EUA e promete ser interativo

Kansas City, no estado americano do Missouri, logo não será conhecida apenas como o lar dos fãs da Taylor Swift, mas também como um destino imperdível para amantes de boas carnes: a cidade ganhará um museu do churrasco.

Este deverá ser o primeiro museu do mundo dedicado ao gênero gastronômico, segundo autoridades de turismo e organizadores do projeto, e vai abrir as portas na primavera local de 2025, entre março e junho.

Com mostras interativas, o espaço de quase 400 metros quadrados vai explorar duas rotas: a primeira destrinchará estilos de churrasco de diferentes regiões dos EUA que são amantes das carnes, como os estados das Carolinas e Texas e as cidades de Memphis e Kansas City, demonstrando como cada local desenvolveu seu sabor único. Ao fim, haverá uma parada para o visitante "brincar" com uma panela gigantesca de "feijões churrasqueados".

O tradicional "Burnt End Brisket", popular em Kansas City Imagem: bhofack2/Getty Images/iStockphoto

Já a segunda irá educar visitantes a respeito de elementos fundamentais do preparo das carnes, como a escolha das peças, quais os mais adequados temperos e "rubs" para cada corte, técnicas de defumação e braseado, além de molhos como acompanhamento.

Sua loja de lembrancinhas, aliás, terá alguns molhos, temperos e objetos temáticos disponíveis para o turista ir às compras, como camisetas e bonés. O novo museu também deverá ter acesso conveniente para visitantes, já que estará situado dentro do shopping Crown Center.

O fundador do projeto tem um longo histórico churrasqueiro: Jonathan Bender é jornalista gastronômico e cobriu especificamente o universo das carnes por mais de 15 anos, além de ter atuado como juiz do American Royal World Series of Barbecue, a maior competição de churrasco do mundo. Ele também produziu o documentário "Burnt Legend", sobre as técnicas típicas de Kansas City, como o "burnt end", o assado de pontas torradinhas.

Já seu sócio é o chef Alex Pope, proprietário do açougue Local Pig. Para dar um aperitivo, pode-se dizer, do que virá por aí, Bender e Pope já inauguraram no local o museu de bolso, uma versão em miniatura que entrega um pouco de como será a experiência do futuro Museum of BBQ.

"Açougueiros e mestres churrasqueiros estão entre os melhores contadores de histórias que já conheci. Churrasco não é apenas comida, é cultura. É autêntico e delicioso e não pode ser apressado. Também é parte da cultura americana há séculos, reunindo as pessoas em refeições e servindo como forma de marcar ou celebrar grandes momentos para uma comunidade", refletiu Bender à rede americana CNN.

Ainda não está claro se o projeto irá abordar também outros sabores churrasqueiros do mundo, em sua inauguração ou no futuro. Mas até o momento a proposta parece centrada em apresentar a quem visita as tradições mais regionais.

Kansas City tem mais de 100 churrascarias e abriga ainda diversas competições, inclusive o World Series of Barbecue, que geralmente se inicia em outubro. Para acompanhar as novidades a respeito do novo museu, é só ficar de olho no museumofbbq.co.